बदायूं: 'मेरे सपनों का भारत' प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, प्रस्तुत किए मॉडल

बदायूं जिले के जगत क्षेत्र स्थित नेहरू आदर्श इंटर कॉलेज अलापुर में बृहस्पतिवार को ब्लॉक स्तरीय ‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें क्षेत्र के कई विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने अपने-अपने मॉडल, झांकियों और रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना को प्रदर्शित किया। इसी क्रम में कक्षा 11 की छात्रा साधना ने ‘मेरा विकसित भारत’ विषय पर आकर्षक मॉडल तैयार किया। मॉडल के माध्यम से छात्रा ने शिक्षा, तकनीक, विकास और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाने का प्रयास किया। मॉडल को देखकर विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने छात्रा की रचनात्मकता की सराहना की।



प्रतियोगिता में शामिल विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और कल्पनाशीलता के जरिए भारत के उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत की। ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों की झाकियां और मॉडल देखकर यह माना जा रहा है कि बच्चों में विज्ञान को समझने और सीखने की ललक पैदा हो रही है। छात्रा साधना ने जो मॉडल बनाया है, उसमें विकसित भारत की अनोखी तस्वीर प्रस्तुत की है। जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है।