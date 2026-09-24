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गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: कैंटर से टकराई कार, पिता-पुत्र की मौत, महिला समेत तीन घायल

Thu, 24 Sep 2026 01:11 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, इस्लामनगर (बदायूं)
संवाद न्यूज एजेंसी, इस्लामनगर (बदायूं) Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 24 Sep 2026 01:11 PM IST
सार

गंगा एक्सप्रेसवे पर संभल-बदायूं जिले की सीमा के पास बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कैंटर में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। मृतक की पत्नी समेत तीन घायल हो गए। 
 

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Father and son killed after car collides with Canter truck in accident on Ganga Expressway in Budaun
क्षतिग्रस्त कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गंगा एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में ग्रेटर नोएडा निवासी जफरुल हसन और उनका सात वर्षीय बेटा अर्श मोहम्मद है। इस दुर्घटना में जफरुल की पत्नी नाजीश, उनका एक अन्य बच्चा और कार चालक समीर घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

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यह हादसा संभल-बदायूं जिले की सीमा के पास चैनल नंबर 31 पर हुआ। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे एक कैंटर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जफरुल हसन परिवार के साथ बदायूं के मनौना में एक शोक कार्यक्रम से लौट रहे थे। वे चालक समीर की कार से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। 
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हादसे में जफरूल हसन और उनके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया। वहां उनका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने हादसे में दो लोगों की मृत्यु और तीन के घायल होने की पुष्टि की।

अनियंत्रित होकर टकराई थी कार 
बताया गया है कि बृहस्पतिवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 31 के पास यह दुर्घटना हुई। कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिता-पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस के अनुसार, घटना संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में हुई है।

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