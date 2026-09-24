बदायूं: किसान समेत तीन लोगों ने दी जान, अलग-अलग इलाकों में हुई घटनाएं
बदायूं जिले में किसान समेत तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह घटनाएं जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई। थाना पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे हैं।
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बदायूं जिले के अलापुर, सहसवान और कादरचौक क्षेत्र में तीन लोगों ने फंदा लगाकर जान दे दी। इसमें अलापुर के किसान होराम यादव ने अवसाद तो सहसवान के अरविंद ने पत्नी से कहासुनी के बाद जान दे दी। वहीं कादरचौक में महिला ने पति के दूर रहने की वजह से सुसाइड कर लिया। तीनों मामलों में पुलिस ने जांच की है।
बाग में पेड़ पर लटका मिला किसान का शव
अलापुर थाना क्षेत्र के गांव नवादा में किसान होराम सिंह यादव (35 वर्ष) का शव बृहस्पतिवार सुबह आम के बाग में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। किसान के भाई संजीव कुमार ने बताया कि होराम सिंह काफी समय से अवसाद में चल रहे थे। किसी से कोई बात नहीं करते थे। बुधवार सुबह वह अचानक कहीं चले गए। काफी तलाश करने के बाद भी उनका सुराग नहीं लगा था।
बृहस्पतिवार की सुबह उनका शव गांव के पास ही ककराला निवासी बादल खान के आम के बाग में फंदे से लटका मिला। होराम की मौत के बाद उनके पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी तीन बेटियों में रागिनी 12 वर्षीय, देविका 7 वर्षीय और तीन वर्षीय अंशिका है। दातागंज सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि शव की पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने दी जान
सहसवान थाना क्षेत्र के मोहल्ला शहबाजपुर निवासी अरविंद 32 वर्षीय ने पत्नी से कहासुनी के बाद बुधवार रात फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
महिला ने की आत्महत्या
कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव बोदरी में घर में बच्चों के साथ रह रही महिला जूली ने बृहस्पतिवार को घर पर ही फंदे पर लटककर जान दे दी। महिला के पति शिवराज दिल्ली रहकर मजदूरी करते है। महिला तीन बच्चों के साथ घर पर रहती थी।