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बदायूं के कादरचौक क्षेत्र में मंगलवार को मेला ककोड़ा का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत प्रशासक वर्षा यादव ने ककोड़ देवी मंदिर में हवन-पूजन किया। मां ककोड़ा देवी का आशीर्वाद लेने के बाद झंडी और ज्योति गंगा तट पर ले जाई गईं। मेला अधिकारी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में गंगा में दुग्धधारा अर्पित की गई। मेले में 24 नवंबर को मुख्य स्नान प्रस्तावित है। कल्पवासी अपने शिविरों में पहुंचने लगे हैं।

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