{"_id":"6afc0cf04502020c0a09a084","slug":"video-mela-kakoda-begins-with-jhandi-pujan-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: झंडी पूजन के साथ मेला ककोड़ा शुरू, गंगा तट पर पहुंचने लगे कल्पवासी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदायूं: झंडी पूजन के साथ मेला ककोड़ा शुरू, गंगा तट पर पहुंचने लगे कल्पवासी
बदायूं के कादरचौक क्षेत्र में मंगलवार को मेला ककोड़ा का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत प्रशासक वर्षा यादव ने ककोड़ देवी मंदिर में हवन-पूजन किया। मां ककोड़ा देवी का आशीर्वाद लेने के बाद झंडी और ज्योति गंगा तट पर ले जाई गईं। मेला अधिकारी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में गंगा में दुग्धधारा अर्पित की गई। मेले में 24 नवंबर को मुख्य स्नान प्रस्तावित है। कल्पवासी अपने शिविरों में पहुंचने लगे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।