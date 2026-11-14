बिजनौर: आकाश आनंद ने सपा-कांग्रेस को बताया भाजपा की बी टीम, तान्या नागपाल को बनाया प्रत्याशी

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बिजनौर के अफजलगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। करीब एक घंटे के भाषण में उन्होंने दोनों दलों को भाजपा की बी टीम बताया। उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाते हुए बसपा सरकार की उपलब्धियां बताईं और दावा किया कि बसपा ही प्रदेश में विकास और कानून-व्यवस्था दे सकती है। इस दौरान उन्होंने तान्या नागपाल को बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। आकाश आनंद दोपहर 2:26 बजे जनसभा स्थल पहुंचे और 2:33 से 3:33 बजे तक संबोधन किया।

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