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UP: बिजनौर में आकाश आनंद का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोले- दोनों भाजपा की बी टीम; तान्या को बनाया प्रत्याशी

Sat, 14 Nov 2026 05:16 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 14 Nov 2026 05:16 PM IST
सार

बिजनौर के अफजलगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने एक घंटे की जनसभा में सपा और कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया। उन्होंने तान्या नागपाल को बढ़ापुर से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया।

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Akash Anand Targets SP and Congress at Afzalgarh Rally, Calls Them BJP’s B-Team; Announces Tanya Nagpal as BSP
आकाश आनंद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने शनिवार को अफजलगढ़ में जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। करीब एक घंटे के भाषण में उन्होंने दोनों दलों को भाजपा की बी टीम बताया।

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इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाईं और बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। आकाश आनंद ने कहा कि बसपा ही प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था ला सकती है। जनसभा के मंच से उन्होंने बढ़ापुर विधानसभा सीट से तान्या नागपाल को पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित किया।
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आकाश आनंद दोपहर 2:26 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचे। इसके सात मिनट बाद यानी 2:33 बजे उन्होंने संबोधन शुरू किया। उनका भाषण दोपहर 3:33 बजे तक चला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने सपा और कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार देते हुए जनता के सामने बसपा का विकल्प रखा।
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भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाईं, बसपा के काम बताए
अपने संबोधन में आकाश आनंद ने भाजपा सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने बसपा सरकार के दौरान हुए कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम बसपा ही कर सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी।

तान्या नागपाल को बढ़ापुर से प्रत्याशी घोषित किया
जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने पूर्व सांसद हरीश नागपाल की पुत्री तान्या नागपाल को बढ़ापुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी घोषित किया। तान्या नागपाल कुछ समय पहले तक इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव की तैयारी कर रही थीं। हाल ही में वह बसपा में शामिल हुई थीं। अब पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

बढ़ापुर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशांत सिंह ने सपा के कपिल कुमार को 14,345 वोटों से हराया था। इस बार बसपा ने तान्या नागपाल के रूप में नया चेहरा मैदान में उतारा है।

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