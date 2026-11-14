UP: बिजनौर में आकाश आनंद का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोले- दोनों भाजपा की बी टीम; तान्या को बनाया प्रत्याशी

भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाईं, बसपा के काम बताए

अपने संबोधन में आकाश आनंद ने भाजपा सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने बसपा सरकार के दौरान हुए कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम बसपा ही कर सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी।



तान्या नागपाल को बढ़ापुर से प्रत्याशी घोषित किया

जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने पूर्व सांसद हरीश नागपाल की पुत्री तान्या नागपाल को बढ़ापुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी घोषित किया। तान्या नागपाल कुछ समय पहले तक इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव की तैयारी कर रही थीं। हाल ही में वह बसपा में शामिल हुई थीं। अब पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।



बढ़ापुर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशांत सिंह ने सपा के कपिल कुमार को 14,345 वोटों से हराया था। इस बार बसपा ने तान्या नागपाल के रूप में नया चेहरा मैदान में उतारा है।