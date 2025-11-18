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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 14 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 14-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:28 AM, 14-Nov-2026

Muzaffarnagar News: नहीं सुधर रही हवा की सेहत, वायु प्रदूषण से परेशानी

Air quality is not improving; air pollution remains a problem. और पढ़ें
01:27 AM, 14-Nov-2026

Muzaffarnagar News: सुनील कुमार सिंह बनाए गए डीएम

Sunil Kumar Singh appointed as DM
Sunil Kumar Singh appointed as DM और पढ़ें
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01:26 AM, 14-Nov-2026

Saharanpur News: जमीन पर कब्जे के विरोध में दिव्यांग युवक और गर्भवती से मारपीट

Differently-abled man and pregnant woman assaulted for opposing land encroachment और पढ़ें
01:25 AM, 14-Nov-2026

Saharanpur News: हर्ष की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर उठाए सवाल

Following Harsh's death, family members raised questions about the college administration. और पढ़ें
01:23 AM, 14-Nov-2026

Saharanpur News: जनगणना में स्वगणना सुविधा का उपयोग करें नागरिक

Citizens should use the self-enumeration facility for the census. और पढ़ें
01:23 AM, 14-Nov-2026

Shamli News: सिंभालका के वेदांश बने चंडीगढ़ अंडर-16 क्रिकेट टीम के कप्तान

Vedansh from Simbhalka named captain of Chandigarh Under-16 cricket team
वेदांश कालखंडे का चयन चंडीगढ़ की अंडर-16 क्रिकेट टीम में हुआ है। और पढ़ें
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01:22 AM, 14-Nov-2026

Saharanpur News: नकली सिक्के बनाने मेंे दो की जमानत अर्जी खारिज

Bail pleas of two individuals accused of making counterfeit coins rejected और पढ़ें
01:21 AM, 14-Nov-2026

Shamli News: पांच मिनट में खाते से निकाले 43,500 रुपये, साइबर ठगी की शिकायत

गांव बधुपूरा निवासी कादिर के बैंक खाते से साइबर ठगों ने पांच मिनट के अंतराल में 43,500 रुपये निकाल लिए। और पढ़ें
01:19 AM, 14-Nov-2026

जिला पंचायत प्रकरण : 20 दिन बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ी जांच

Zila Panchayat Case: Investigation has not moved forward by even a single step, even after 20 days. और पढ़ें
01:18 AM, 14-Nov-2026

Shamli News: गन्ने लदे वाहनों से शहर में लगा जाम, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में हुई परेशानी

चीनी मिल में गन्ना डालने के लिए पहुंचे वाहनों के कारण शुक्रवार को शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। और पढ़ें
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