तीज महोत्सव में महिला ने खूब उठाया आनंद, दिखाए अपने हुनर; VIDEO

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नई बाजार क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद चौराहे पर स्थित आनंद पैलेस में बृहस्पतिवार को नई बाजार महिला जागरूक मंच की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 400 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, हुनर और रचनात्मकता का प्रदर्शन कर आयोजन को यादगार बना दिया।

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