{"_id":"6b06ecd6226e9507a00aafad","slug":"video-repair-work-on-tracks-near-kakrahi-railway-crossing-trains-operated-under-caution-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ककराही रेलवे फाटक के पास ट्रैकों की मरम्मत, कॉशन के सहारे चली ट्रेनें; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्वोत्तर रेलवे के प्रयागराज-रामबाग-वाराणसी रेल खंड के मध्य ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के ककराही फाटक के पास बुधवार को रेलवे लाइन मरम्मत का काम हुआ। जिससे तमाम ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को कॉशन के सहारे चलाया जा रहा है। बृहस्पतिवार से ट्रेनें अपनी गति से चलेंगी। गोपीगंज कोतवाली के मिर्जापुर रोड मार्ग के ककराही रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसको लेकर जहां वंदे भारत सहित पवन एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, पटना सिकंदराबाद, चौरी-चौरा एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को कॉशन को सहारे चलाया जा रहा है।

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