कंटेनर और टैंकर की टक्कर, दो की मौत; VIDEO

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेराई के पास शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कंटेनर और टैंकर की टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि एक चालक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया, जबकि दूसरा केबिन में बुरी तरह फंस गया।

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