भयानक हादसा: कंटेनर और टैंकर की टक्कर में दो चालकों की मौत, दो हिस्सों में बंटा एक का शव; तीन घंटे तक रेस्क्यू

राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेराई के पास बीती देर रात कंटेनर और टैंकर की भीषण टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कंटेनर चालक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया, जबकि टैंकर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। पुलिस और एनएचएआई की टीम ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया।

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जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रहा एक कंटेनर गेराई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तरी लेन पर खराब हो गया था। चालक ने कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा किया और उसकी मरम्मत करने लगा। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा टैंकर अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गया। विज्ञापन



टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर की मरम्मत कर रहे चालक के ऊपर पहिया चढ़ गया। इससे उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, टैंकर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। टक्कर के कारण केबिन क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रहा एक कंटेनर गेराई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तरी लेन पर खराब हो गया था। चालक ने कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा किया और उसकी मरम्मत करने लगा। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा टैंकर अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गया।टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर की मरम्मत कर रहे चालक के ऊपर पहिया चढ़ गया। इससे उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, टैंकर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। टक्कर के कारण केबिन क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी।

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