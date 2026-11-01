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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   In 2027, the BSP will form the government with a majority: Vijay

2027 में बसपा की बहुमत से बनेगी सरकार : विजय

Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
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In 2027, the BSP will form the government with a majority: Vijay
चौराहे के समीप चित्रांश पैलेस में शनिवार को बसपा की मंडल स्तरीय बैठक हुई। इसमें पार्टी की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी डॉ. विजय प्रताप ने कहा कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। जनता दोनों की राजनीति समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से 2012 तक बसपा के कार्यकाल को जनता याद कर रही है। मुख्य मंडल प्रभारी बैजनाथ गौतम और अमरजीत गौतम ने भी विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जय प्रकाश चौधरी ने की। इस मौके पर सोनभद्र जिलाध्यक्ष रामचंद्र रत्ना, मिर्जापुर जिलाध्यक्ष अलगूराम, गुड्डू राम, डॉ. रामजी राव, राम विचार गौतम, पन्ना लाल रहे।
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