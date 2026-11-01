वाराणसी: सिपाही पर फायरिंग के आरोपी के घर चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, बाप-बेटे समेत दो गिरफ्तार; मशीनें बरामद

कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लंका क्षेत्र की पुलिस ने सामनेघाट के शिवाजी नगर कॉलोनी में छापा मारकर अवैध शस्त्र निर्माण रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने-अधबने हथियार, कारतूस और इन्हें तैयार करने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता विमल कांत और बेटा अंजनी नंदन झा फैक्ट्री संचालित कर रहे थे।

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