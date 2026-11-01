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Bhadohi News: स्टेशनों पर अलर्ट, जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान

Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
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Alert at stations, GRP and RPF carried out checking drive
वंदे भारत समेत अन्य नई ट्रेनों के शुभारंभ और दीपावली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शनिवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
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पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-प्रयागराज रेलखंड पर स्थित स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया।
जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने आने-जाने वाली ट्रेनों की बोगियों, प्लेटफार्मों और यात्रियों के सामान की जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वहीं, बिना वजह प्लेटफार्म पर घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर बाहर भेजा गया। पुलिस ने यात्रियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दें।
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उल्लेखनीय है कि शनिवार को बनारस स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे भारत स्लीपर समेत कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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चेकिंग टीम में कांस्टेबल रोशन चौहान, अजय कुमार, मो. ऐनामुल्लाह सिद्दीकी और रविशंकर सिंह आदि शामिल रहे।
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