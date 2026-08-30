{"_id":"6a93d61c0ba5a73b2b0d5dd9","slug":"video-10-year-old-child-dies-in-hospital-family-creates-ruckus-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अस्पताल में 10 साल के बच्चे की मौत, परिजन का हंगामा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय में शनिवार को उपचार के दौरान आशीष चंद्र (10) पुत्र कन्हैया लाल निवासी लक्ष्मणपट्टी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। करीब 15 मिनट तक चले हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। लक्ष्मणपट्टी निवासी रोहित कुमार ने बताया कि उनके भाई आशीष चन्द्र की तबियत शनिवार को अचानक तबियत खराब हुई। जिसके बाद वे उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। आरोप लगाया कि इमरजेंसी में उन्होंने अपने भाई को दिखाया। जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी।

... और पढ़ें