{"_id":"6acf64cf2e5242d17c0c5940","slug":"video-woman-killed-after-being-run-over-by-truck-in-basti-bhanpur-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्ती के सोनहा थाना क्षेत्र में बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर नरखोरिया पड़ाव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के केवटली नानकार निवासी 22 वर्षीय शालू चौधरी के रूप में हुई है।

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