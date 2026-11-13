बस्ती: पानी की टंकी से बैट्री चोरी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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परशुरामपुर पुलिस ने चोरी की चार एएनएस बैट्री और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो मोबाइल फोन और 220 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद बैट्रियों में दो मेढ़इया शुक्ल गांव की पानी की टंकी से 20 अक्तूबर को चोरी की गई थीं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

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