84 कोसी परिक्रमा: जय श्रीराम के जयघोष के बीच शेरवाघाट पहुंचे श्रद्धालु

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84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं का जत्था बृहस्पतिवार की भोर में जय श्रीराम और सीताराम के जयघोष के बीच द्वितीय पड़ाव हनुमानबाग चकोही से तृतीय पड़ाव श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम शेरवाघाट के लिए रवाना हुआ। जत्थे में महाराष्ट्र के श्री तुकाराम आश्रम से आए तीन दर्जन से अधिक बच्चे और गुरुजन शामिल हैं।

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