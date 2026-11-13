बस्ती: 20 स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद भी यात्रियों को राहत नहीं, 10 ट्रेनें घंटों लेट

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त्योहारों पर घर लौटने और महानगरों की ओर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में भीड़ और देरी के कारण परेशानी हो रही है। रेलवे की ओर से 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। आरक्षित टिकट होने पर भी उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं, बृहस्पतिवार को बस्ती स्टेशन से गुजरने वाली 10 ट्रेनें दो से छह घंटे तक विलंब से पहुंचीं या रवाना हुईं।

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