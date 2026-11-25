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बस्ती: मखौड़ाधाम के रामजानकी मंदिर में 5100 दीपों से मनाई गई देव दीपावली
कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को मखौड़ाधाम स्थित रामजानकी मंदिर परिसर में देव दीपावली मनाई गई। दशरथ महल अयोध्या के महंत विंदुगद्याचार्य देवेंद्र प्रसादाचार्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों ने मंदिर परिसर को 5100 दीपों से सजाया। शाम को दीप प्रज्ज्वलित होते ही पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा। इस दौरान देव दीपावली के धार्मिक और पौराणिक महत्व की जानकारी दी गई।
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