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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को मालपुर वैष्णोपुर में 35वें वर्ष की रामलीला का समापन हुआ। इस अवसर पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु और दर्शक पहुंचे। श्रद्धालुओं ने माझा खुर्द घाट पर सरयू नदी में स्नान किया। दोपहर से रामलीला परिसर में कलाकारों ने रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया, जो देर रात तक चला। मेले में मिठाई, चाट, सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू सामान की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की।

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