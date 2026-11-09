बस्ती: कंफर्म टिकट के बाद भी सीट को तरसे यात्री

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बस्ती रेलवे स्टेशन पर रविवार को ट्रेनों का संचालन सामान्य रहा, हालांकि डाउन दिशा की चार ट्रेनें विलंब से पहुंचीं। दिवाली और छठ पर्व पर महानगरों से घर लौट रहे यात्रियों की भीड़ के चलते कंफर्म टिकट होने के बावजूद उन्हें सीट पाने में परेशानी हो रही है। आरक्षित कोचों में भी भीड़ के कारण कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है।

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