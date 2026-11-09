बस्ती: दिवाली पर बिके करीब 2000 वाहन

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दीपावली पर बस्ती के ऑटोमोबाइल बाजार में करीब 2000 वाहनों की बिक्री हुई। इससे जिले में लगभग 20 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक, इनमें करीब 1500 दोपहिया वाहन और 500 कार, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहन शामिल रहे।

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