{"_id":"6aec6fa553f46b8082086575","slug":"video-newly-constructed-culvert-collapses-within-three-months-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: तीन महीने में ही ढह गई कृषि विभाग कार्यालय के गेट की पुलिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बस्ती: तीन महीने में ही ढह गई कृषि विभाग कार्यालय के गेट की पुलिया
बस्ती में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने तीन महीने पहले बनी पुलिया रात में अचानक ढह गई। गेहूं के बीज की खेप लेकर पहुंचे ट्रक का पिछला पहिया स्लैब समेत पुलिया में धंस गया। हादसे के समय सड़क पर भीड़ नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई। कम समय में पुलिया टूटने से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, ट्रक से आए बीज को सड़क किनारे उतारकर गोदाम तक पहुंचाना पड़ रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।