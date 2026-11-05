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बस्ती: युवा उत्सव में दिखी प्रतिभा, लोकनृत्य और नुक्कड़ नाटक में टीमों ने मारी बाजी
बस्ती में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से बुधवार को जनपद स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। ‘विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद’ थीम पर हुए आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लोकनृत्य, समूह लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया।
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