{"_id":"6af3d7b91669fd82240a8fad","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-a-scrap-warehouse-smoke-and-flames-cause-chaos-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: बस्ती में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, उठीं ऊंची लपटें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती शहर के मूड़घाट इलाके में सोमवार शाम करीब 6:30 बजे सोनू कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। बाईपास पर अंडरपास के सामने स्थित गोदाम में कबाड़ का सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। ऊंची लपटें और घना धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

... और पढ़ें