बस्ती: पट्टीदारों के बीच मारपीट में घायल 51 वर्षीय महिला की मौत

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कलवारी थाना क्षेत्र के ताहिरपुर गांव में पट्टीदारों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 51 वर्षीय सुधा यादव की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, सीओ कलवारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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