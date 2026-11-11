{"_id":"6af42d37e02cafcd0b02669a","slug":"video-hospital-opds-operate-for-half-day-on-bhai-dooj-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: भाईदूज पर आधे दिन ही चली अस्पतालों की ओपीडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाईदूज के अवकाश के चलते बुधवार को बस्ती के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी दोपहर 12 बजे तक ही संचालित हुई। निर्धारित समय पूरा होते ही चिकित्सक अपने कक्षों से चले गए और फार्मेसी के काउंटर भी बंद कर दिए गए। इससे दवा लेने के लिए कतार में खड़े कई मरीजों को बिना दवा लौटना पड़ा। दूरदराज से आए मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ मरीजों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ीं।

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