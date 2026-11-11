बस्ती: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, परिजनों ने रोका तो घर के बाहर खुद को मारी गोली

मृतक की पहचान परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर निवासी शिवकुमार (30) पुत्र स्वर्गीय रामबूझारत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती आपस में रिश्तेदार थे। पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी। इस बात से युवक आहत बताया जा रहा था।