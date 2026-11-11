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बस्ती: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, परिजनों ने रोका तो घर के बाहर खुद को मारी गोली

Wed, 11 Nov 2026 12:37 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 11 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे शिवकुमार युवती से मिलने की जिद लेकर उसके घर पहुंचा था। युवती के परिजनों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने घर के बाहर अपने असलहे से खुद को गोली मार ली।

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Man Shoots Himself Outside Girlfriends House After Being Denied Entry
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हर्रैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव में बुधवार सुबह एक युवक ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

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मृतक की पहचान परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर निवासी शिवकुमार (30) पुत्र स्वर्गीय रामबूझारत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती आपस में रिश्तेदार थे। पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी। इस बात से युवक आहत बताया जा रहा था।

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जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे शिवकुमार युवती से मिलने की जिद लेकर उसके घर पहुंचा था। युवती के परिजनों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने घर के बाहर अपने असलहे से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 

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घटना की सूचना मिलने पर हर्रैया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार, मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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