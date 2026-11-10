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बस्ती: यम द्वितीया पर उमरिया के बाबा राम निहाल दास मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

अनुराग रंजन

Updated Tue, 10 Nov 2026 06:28 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 06:28 PM IST







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ब्लॉक क्षेत्र के उमरिया स्थित प्रसिद्ध बाबा राम निहाल दास मंदिर परिसर में यम द्वितीया के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ... और पढ़ें

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