{"_id":"6af311b05031e74601038d35","slug":"video-traffic-jam-lasts-an-hour-from-station-crossing-to-vijaynaga-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: स्टेशन चौराहे से विजयनगर तक एक घंटे लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती कस्बे में मंगलवार को जाम की समस्या से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। स्टेशन चौराहे से हर्रैया तिराहे और चीनी मिल से विजयनगर चौराहे तक करीब दो किलोमीटर के दायरे में वाहनों की कतारें लगी रहीं। करीब एक घंटे तक वाहन रेंगते रहे। जाम में फंसने से राहगीरों, बाजार आए लोगों और खासकर रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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