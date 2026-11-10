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बस्ती: मंगल बाजार में सराफा दुकान में भीषण आग, छह लाख नकदी और स्कूटी-बाइक समेत लाखों का सामान राख

Tue, 10 Nov 2026 06:06 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 06:06 PM IST
सार

दुकान मालिक त्रिलोकी नाथ वर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब ढाई बजे घर के अंदर धुआं भरने लगा। इसके बाद परिवार के लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। आग की भयावहता देखकर परिवार के सदस्यों में अफरातफरी मच गई। सभी लोग किसी तरह घर से बाहर निकले।

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Massive Fire at Jewellery Shop Destroys rupees 6 Lakh Cash and Goods Worth Lakhs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में सोमवार देर रात एक सराफा दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के साथ घर में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार के मुताबिक, आग की चपेट में आने से छह लाख रुपये नकद, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और नई पेट्रोल बाइक भी जल गई। राहत की बात रही कि परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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दुकान मालिक त्रिलोकी नाथ वर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब ढाई बजे घर के अंदर धुआं भरने लगा। इसके बाद परिवार के लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। आग की भयावहता देखकर परिवार के सदस्यों में अफरातफरी मच गई। सभी लोग किसी तरह घर से बाहर निकले।

 

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आग से दुकान और घर में रखे सामान को भारी नुकसान हुआ है। दुकानदार के अनुसार, छह लाख रुपये की नकदी के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी और नई पेट्रोल बाइक भी जल गई। आग लगने के कारणों और कुल नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है।
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