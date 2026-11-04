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बस्ती: संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवक की मौत

Wed, 04 Nov 2026 07:02 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:02 PM IST
25 Year Old Man Dies Under Suspicious Circumstances
बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भावपुर गांव निवासी 25 वर्षीय शैलेश कुमार चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार देर रात वह हरैया थाना क्षेत्र के रेहरवा गांव में घायल अवस्था में मिले थे। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज कैली ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शैलेश की मौत से परिवार में मातम पसरा है। उनकी पत्नी आठ माह की गर्भवती हैं और ढाई साल की बेटी है।
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