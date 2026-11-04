{"_id":"6aeb33f01a59e8f12e083b43","slug":"video-25-year-old-man-dies-under-suspicious-circumstances-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भावपुर गांव निवासी 25 वर्षीय शैलेश कुमार चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार देर रात वह हरैया थाना क्षेत्र के रेहरवा गांव में घायल अवस्था में मिले थे। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज कैली ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शैलेश की मौत से परिवार में मातम पसरा है। उनकी पत्नी आठ माह की गर्भवती हैं और ढाई साल की बेटी है।

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