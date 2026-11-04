Basti News: धनतेरस से शहर में बदलेगा रूट दो जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था

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त्योहार के मद्देनजर गांधीनगर और पुरानी बस्ती क्षेत्र में आम नागरिकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस नया रूट प्लान तैयार किया है। 6 नवंबर को धनतेरस के दिन से डायवर्जन व्यवस्था शहर में लागू हो जाएगी। यह दिवाली के दिन आठ नवंबर तक प्रभावी रहेगी। पुरानी बस्ती क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही कम रखने के लिए पांडेय बाजार, करूबा बाबा चौराहा और दक्षिण दरवाजा पर डायवर्जन पॉइंट बनाया जाएगा।यहां से बाजार क्षेत्र मंगलबाजार, सुर्तीहट्टा में चार पहिया वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि रोडवेज के निकट नेहरू तिराहा और जीआईसी के पास बैरिकेडिंग की जाएगी। बाजार आने वाले चार पहिया वाहनों को इससे आगे गांधीनगर की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाएगा।