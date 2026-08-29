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बरेली: गोशाला में गोवंशीय पशुओं की मौत, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

Mukesh Kumar

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:22 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:22 PM IST







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बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के नदोसी स्थित गोशाला में गोवंशीय पशुओं की मौत पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने शनिवार को हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने शवों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली गोशाला गेट पर खड़ी कर दी। पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। जिलाध्यक्ष रोहित गंगवार ने कर्मचारियों व ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। ... और पढ़ें

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