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बरेली: सड़क पर मिला पांच लाख रुपयों से भरा बैग, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मालिक को लौटाया

Mukesh Kumar

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:13 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:13 PM IST







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बरेली के भोजीपुरा में यातायात पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। हेड कांस्टेबल संदेश कुमार और कांस्टेबल अनीस हुसैन को सड़क पर रुपयों से भरा बैग मिला। इसमें करीब पांच लाख रुपये थे। दोनों पुलिसकर्मियों ने बैग उसके मालिक को लौटा दिया। हेड कांस्टेबल संदेश कुमार और कांस्टेबल अनीस हुसैन की ईमानदारी की लोगों ने सराहना की। ... और पढ़ें

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