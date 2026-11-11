ईमानदारी की मिसाल: सड़क पर पड़ा मिला पांच लाख रुपयों से भरा बैग, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मालिक को लौटाया

बरेली के भोजीपुरा में सड़क पर पड़ा मिला करीब पांच लाख रुपये से भरा बैग ट्रैफिक पुलिस के दो जवानों ने उसके मालिक को लौटा दिया। हेड कांस्टेबल संदेश कुमार और कांस्टेबल अनीस हुसैन की ईमानदारी की लोगों ने सराहना की।

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बताया गया कि दोनों पुलिसकर्मियों को सड़क पर एक लावारिस बैग पड़ा मिला था। बैग खोलने पर उसमें बड़ी रकम थी। दोनों ने बैग अपने पास सुरक्षित रख लिया और काफी देर तक उसके मालिक के आने का इंतजार किया। इसी दौरान रुपये की तलाश करते हुए बैग के मालिक वहां पहुंच गए।पुलिसकर्मियों ने दरोगा की मौजूदगी में बैग में रखी पूरी रकम गिनवाई और उसे मालिक के सुपुर्द कर दिया। बैग और पूरी रकम वापस मिलने पर मालिक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का आभार जताया और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की।