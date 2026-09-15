{"_id":"6aa8d06d9e73f6894f0a48bd","slug":"video-three-accused-arrested-for-snatching-earrings-in-bareilly-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: कुंडल छीनने के तीन आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में पुलिस ने कुंडल छिनैती के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार तड़के हुई मुठभेड़ में एक आरोपी अजय मिश्रा गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों से दो कुंडल, दो तमंचे और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। संजयनगर निवासी पूनम ने 9 सितंबर को कुंडल छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। अजय मिश्रा, पिंटू मिश्रा और तरुण उर्फ आकाश को पकड़ा गया है।

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