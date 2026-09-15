बरेली: तस्करों ने पशुशाला से गोवंश चुराकर खेत में काटा, ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

बरेली के सीबीगंज इलाके के परधौली गांव में सोमवार रात पशु तस्करों ने एक गोवंशीय पशु को पशुशाला से चुरा लिया। इसके बाद उन्होंने खेत में ले जाकर उसको मार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मृत पशु को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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परधौली निवासी यश पाल की पशुशाला से सोमवार रात पुश तस्करों ने गोवंशीय पशु चुराया था। आरोपी पशु को गांव के पूर्व में एक खेत में ले गए। वहां उसकी हत्या कर दी। मंगलवार सुबह यश पाल ने अपना पशु को पशुशाला में न पाकर तलाश शुरू की। उन्हें खेत में पशु का शव पड़ा मिला। उसके कटे हुए अवशेष मौके पर पड़े थे। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया।