बरेली: विंडरमेयर के मंच पर दिखेंगे फिल्म अभिनेता मानव कौल, ‘त्रासदी’ नाटक का करेंगे मंचन

फिल्म व टीवी प्रसिद्ध अभिनेता मानव कौल बरेली के विंडरमेयर में आ रहे हैं। वो यहां अपनी संस्था अरण्य थिएटर के बैनर तले नाटक ‘त्रासदी’ की एकल प्रस्तुति देंगे। इस नाटक में मां के गुजर जाने के बाद उनकी यादों में डूबे एक बेटे की कहानी है। यादों में कई बातों का पछतावा और फिर उसी पछतावे के माध्यम से मां को फिर पा लेने की अभ्दुत अनुभूति है।

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इस नाटक में वो स्वयं लेखक, निर्देशक और अभिनेता है। यह नाटक 25 सिंतबर को विंडरमेयर ऑडिटोरियम में शाम सात बजे से होगा। वो यहां पिछले वर्ष भी आ चुके हैं। मानव कौल ने सोशल मीडिया जारी कर इसकी जानकारी दी है। मानव कौल ने फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसमें तुम्हारी सुलू, काईपोचे, साईना जैसी कई फिल्में है। वहीं कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है।