बरेली: डेढ़ साल नहीं ली सुध, पुलिस अफसरों का नाम लिया तो डेढ़ दिन में गुर्गे गिरफ्तार, गुलाटी अब तक फरार

गुलाटी पर 98 केस, ईओडब्ल्यू कर रही 68 की विवेचना

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गुलाटी, उसके परिवार और साथियों के खिलाफ बरेली में 93 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ को बरेली से 68 मुकदमों की पत्रावली ट्रांसफर हो चुकी है। छह में चार्जशीट लग चुकी है, जबकि 19 मामलों की विवेचना बरेली के ही थानों से की जा रही है। इसके लिए पहले एसपी यातायात के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी। गुलाटी पर बदायूं में तीन, अंबेडकर नगर और बस्ती में भी एक-एक रिपोर्ट दर्ज हैं। बिहार और झारखंड में भी मामले दर्ज हुए हैं।



गुलाटी से दोस्ती में छूट गई रेलवे की नौकरी

विनय श्रीवास्तव से डीआईजी व एसएसपी ने पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह वर्ष 1999 से 2011 तक इज्जतनगर रेलवे में कर्मचारी था। उसकी पत्नी को किटी व सेमिनार में जाने का शौक था। वहां उसकी मुलाकात गुलाटी की पत्नी से हुई। उसने कैनविज की कई स्कीम के बहाने उसे फुसलाया। इस तरह विनय का परिचय गुलाटी से हो गया। विनय ने बताया कि उसने अपने 40 लाख रुपये व दूसरों की रकम भी गुलाटी की कंपनी में लगा दी। शुरू में काफी फायदा हुआ, लेकिन बाद में रकम डूब गई।