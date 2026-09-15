रुहेलखंड विश्वविद्यालय: विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर, एईडीपी के चार नए केंद्र खुले

नए केंद्रों पर उपलब्ध पाठ्यक्रम

इस सत्र में कैंपस के दो केंद्रों पर व्यवसाय प्रबंधन में बीबीए टूरिज्म हॉस्पिटेलिटी और बीए (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं व बीमा) पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। ज्योति कॉलेज ने बीबीए रीटेल और एक अन्य कोर्स के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रबंध निदेशक डीडी रावत ने बताया कि महाविद्यालय का चयन एईडीपी कोर्स के लिए हुआ है, हालांकि कोर्स शुरू होने में अभी समय लगेगा।



राजकीय महाविद्यालय बिल्सी का चयन भी बीबीए रीटेल और बीबीए हेल्थ के लिए हुआ है। एईडीपी के तहत प्रवेशित छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप पूरी करने पर संबंधित संस्थान प्रमाणपत्र देता है। उन्हें निर्धारित मानदेय भी उपलब्ध कराया जाता है। रुविवि ने कई कॉलेजों से एईडीपी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें बीकॉम (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), बीकॉम (रिटेल, ऑपरेशन मैनेजमेंट) और बीएससी (टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन) जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।