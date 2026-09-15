बरेली: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 352 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 22.94 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

बरेली में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चलाया। यह अभियान 12 और 13 सितंबर की रात में चलाया गया। इस दौरान 352 वाहन चालकों पर 22 लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई।

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यह अभियान एसपी ट्रैफिक अकमल खान के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। हूटर लगाने वाले चालकों को भी नहीं बख्शा गया। टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर और डेसीबल मीटर का उपयोग कर सघन चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान कई उल्लंघनकर्ता पकड़े गए।अभियान के दौरान 60 लोग नशे में वाहन चलाते हुए मिले। चार चालकों के वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे। 95 चालकों ने प्रेशर हॉर्न का उपयोग किया था। वहीं, 193 चालकों के वाहनों पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट पाई गईं। इन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।