फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Action taken against 352 drivers for traffic rule violations in Bareilly

बरेली: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 352 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 22.94 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

Tue, 15 Sep 2026 11:40 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 11:40 AM IST
सार

बरेली जिले में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 12 और 13 सितंबर की रात में चलाए गए विशेष सघन चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 352 वाहन चालकों पर 22 लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विज्ञापन
Action taken against 352 drivers for traffic rule violations in Bareilly
जांच करती यातायात पुलिस - फोटो : स्रोत- विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चलाया। यह अभियान 12 और 13 सितंबर की रात में चलाया गया। इस दौरान 352 वाहन चालकों पर 22 लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई।

विज्ञापन


यह अभियान एसपी ट्रैफिक अकमल खान के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। हूटर लगाने वाले चालकों को भी नहीं बख्शा गया। टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर और डेसीबल मीटर का उपयोग कर सघन चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान कई उल्लंघनकर्ता पकड़े गए।
विज्ञापन


अभियान के प्रमुख बिंदु
अभियान के दौरान 60 लोग नशे में वाहन चलाते हुए मिले। चार चालकों के वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे। 95 चालकों ने प्रेशर हॉर्न का उपयोग किया था। वहीं, 193 चालकों के वाहनों पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट पाई गईं। इन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed