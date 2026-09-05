बरेली: जन्माष्टमी कार्यक्रम में थिरकीं एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसएसपी ने कलाकारों पर बरसाए फूल

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बरेली में पुलिस लाइन के रविंद्रालय सभागार में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्रज के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य और पुलिस अधीक्षक नगर (एसपी सिटी) मानुष पारीक सहित कई अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी (एसपी साउथ) अंशिका वर्मा कृष्ण भजनों पर जमकर थिरकीं। पुलिस अफसरों ने कलाकारों पर फूल बरसाए। इस दौरान हर कोई भक्ति से सराबोर दिखाई दिया।

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