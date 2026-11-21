{"_id":"6b0130d4233d76fd22083d5d","slug":"video-r-bajpai-firm-manager-dies-in-bareilly-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: आर बाजपेई फर्म के मैनेजर की मौत, भाई ने मालिक पर लगाया ये आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में आर बाजपेई फूड चेन का मालिक रोहित बाजपेई लापता है। उस पर लाखों रुपये की बकायेदारी को लेकर हंगामा हो रहा है। इस बीच फर्म के मैनेजर अंकुर मिश्रा की मौत हो गई है। परिवार ने रोहित पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अंकुर पर रोहित के 75-80 हजार रुपये बकाया थे। अन्य कर्मचारियों के भी 45 लाख रुपये फंसे हैं। परिवार का दावा है कि अवसाद से ब्रेन हेमरेज हुआ। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

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