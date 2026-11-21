हाईकोर्ट से मुकदमा हार गए थे भगवान सिंह, दायर किया था रिवीजन

भगवान सिंह के दो बेटे व दो बेटियां हैं। उनका एक बेटा विदेश में रहता है। दूसरे बेटे भाग सिंह वकील हैं और बहेड़ी कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। एसपी उत्तरी संतोष कुमार ने भाग सिंह से बात की। भाग सिंह ने बताया कि दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में गलत तथ्य पेश कर दिए। वह केस हारे जरूर हैं, लेकिन रिवीजन दायर कर दिया है। पिता का बरसों से इस जमीन पर कब्जा है। दूसरा पक्ष हमसे कब्जा खाली कराने के लिए दबाव डाल रहा था।



एसपी ने पूछा कि पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की तो वह खामोश हो गए। एसपी उत्तरी ने उनसे तहरीर देने के लिए कहा। रात 12 बजे तक तहरीर नहीं दी गई थी। परिवार उत्तराखंड से अपने रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता लगा कि वह सुबह अपने साले के घर बाजपुर (उत्तराखंड) के लिए निकले थे। तभी उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था।



वहां हालत बिगड़ने पर उन्होंने साले को जहर खाने की बात बताई। वह उन्हें बहेड़ी के एक अस्पताल में ले गए। यहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि, बरेली पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। फिर परिजन शव को गांव ले गए।