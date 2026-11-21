बरेली में देवउठनी एकादशी और तुलसी-शालिग्राम विवाह के अबूझ मुहूर्त पर शुक्रवार को शहर में 600 से अधिक विवाह समारोह आयोजित हुए। सहालग की धूम से पूरा शहर गुलजार रहा। देर रात तक सड़कों पर बैंड-बाजों की धुन पर बराती थिरकते नजर आए। बदायूं रोड, पीलीभीत रोड, रामपुर रोड और सिविल लाइंस के बरातघर, होटल, लॉन, गेस्ट हाउस व रिसॉर्ट पहले से ही बुक रहे। स्थानीय मैदानों पर भी कई आयोजन किए गए।

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सहालग के चलते शुक्रवार को सुबह से ही बाजारों में खरीदार उमड़े। कुतुबखाना, राजेंद्रनगर, डीडीपुरम और बड़ा बाजार में रौनक दिखी। पनीर, दूध व अन्य खाद्य सामग्री, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खूब बिक्री हुई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के बाद शुरू हुए सहालग के पहले दिन ही 40 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। विज्ञापन



सर्दियों के सीजन में मेहमानों की संख्या और खर्च करने के रुझान में भी इजाफा देखने को मिला है। आयोजनों में इस बार कई नए बदलाव और रुझान भी सामने आए। परिवार शादियों को यादगार बनाने के लिए कैटरिंग पर खास जोर दे रहे हैं और औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए दावत की व्यवस्था की जा रही है। इस बार डीजे ऑन व्हील का चलन ज्यादा देखने को मिला। सहालग के चलते शुक्रवार को सुबह से ही बाजारों में खरीदार उमड़े। कुतुबखाना, राजेंद्रनगर, डीडीपुरम और बड़ा बाजार में रौनक दिखी। पनीर, दूध व अन्य खाद्य सामग्री, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खूब बिक्री हुई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के बाद शुरू हुए सहालग के पहले दिन ही 40 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।सर्दियों के सीजन में मेहमानों की संख्या और खर्च करने के रुझान में भी इजाफा देखने को मिला है। आयोजनों में इस बार कई नए बदलाव और रुझान भी सामने आए। परिवार शादियों को यादगार बनाने के लिए कैटरिंग पर खास जोर दे रहे हैं और औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए दावत की व्यवस्था की जा रही है। इस बार डीजे ऑन व्हील का चलन ज्यादा देखने को मिला।

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