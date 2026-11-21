{"_id":"6b00f84cd7c3d3413b0a3f1b","slug":"yellow-alert-for-dense-fog-in-bareilly-for-two-days-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मौसम अपडेट: बरेली में दो दिन घने कोहरे का यलो अलर्ट, गिरेगा न्यूनतम तापमान, बढ़ेगी सर्दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और सर्द होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर को जिले में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सुबह-शाम दृश्यता घटने और ठंड बढ़ने को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। विज्ञापन

Trending Videos

नवंबर की शुरुआत से ही मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। महीने की शुरुआत में बारिश के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया था और उसके बाद तेज धूप निकलने लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने लगा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पहाड़ों की बर्फबारी का असर

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान गिर रहा है और रात के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद अब पहले जैसी गर्माहट नहीं है और सर्दी का अहसास बना हुआ है।

विज्ञापन