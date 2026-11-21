चौबारी मेले में प्रदर्शनी लगाकर गिनाई दिखाई सरकारी योजना

चौबारी मेला में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। विधायक बिथरी चैनपुर राघवेंद्र शर्मा और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। रामगंगा नदी के तट पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है।



प्रदर्शनी में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और गरीबों के हित में संचालित योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। प्रदेश में 16 लाख से अधिक किसानों के बिजली बिल माफ किए गए हैं। इससे सिंचाई में राहत मिली और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन मिला। निजी क्षेत्र और एमएसएमई के माध्यम से चार करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।



नौ लाख तीस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 10 हजार से अधिक हितग्राहियों को विपणन सहायता मिली है। मिशन शक्ति के तहत पुलिस में 44 हजार से अधिक महिलाओं की भर्ती हुई है।



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से दस करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 69 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदर्शनी में सभी को दर्शाया गया है।