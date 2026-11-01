बरेली: आलमगिरीगंज में पार्किंग न सार्वजनिक शौचालय, संवाद कार्यक्रम में लोगों ने बताईं समस्याएं

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बरेली नगर निगम के आलमगिरीगंज वार्ड 72 में वार्ड संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने सराफा बाजार में पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय और जाम की समस्या प्रमुखता से उठाई। निवासियों ने बताया कि यह जिले का सबसे बड़ा सराफा बाजार है, पर यहां सार्वजनिक शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग से जाम लगता है, जिससे एंबुलेंस भी नहीं निकल पाती। वार्ड में बंदरों और कुत्तों का आतंक भी है।

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